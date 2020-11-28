牛仔褲俐落百搭，是不少民眾必備的褲款，不過牛仔褲該怎麼保養、洗滌你知道嗎？日前就有一名女網友透露，買了一條牛仔褲，沒想到一放入水中浸泡清洗，竟然泡出黃色髒水，讓她嚇得不敢穿。貼文一出隨即掀起熱議，更意外釣出洗衣店千金解答背後真相，與牛仔褲的清洗秘訣。

一名自稱家中開設洗衣店的女網友透露，不少人對於清洗牛仔褲的方式有疑惑，因此簡單整理了清洗秘訣，她提到「一般牛仔褲為了求硬挺，在製造過程會處理兩次，分別為漿染（染色）再上漿（定型）」，前者是上染劑、滲透劑以及鹼性物質去染色；後者則是變性澱粉、PVA、乳化油、滲透劑、防腐劑等，通常是牛仔褲泡水之後，看到的黃色部分。

她說通常新到手的牛仔褲，會先使用冷水加洗衣精或洗衣粉，用手打散出一些泡沫之後，才會將牛仔褲放入浸泡，「我通常都是先泡一兩個小時觀察褪染情形，如果只有黃水，那就代表它們用比較好的染色劑或有處理好」，之後她會再重泡一次乾淨的水，若黃水變淺變清澈了，就可以將褲子沖水晾乾，或是直接丟洗衣機洗。

但如果第二盆水還是很黑，就建議多泡幾次，或是乾脆直接丟掉不穿。此外，她也提醒，入手新牛仔褲後，要先聞看看是否臭味撲鼻，若有，就直接退貨或丟掉，「這代表該製衣廠使用較劣質的染色劑或漿，皮膚敏感者可能一穿就癢，或起疹子跟蘚之類的。皮膚比褲子高貴，請不要和你的身體過不去」。

至於牛仔褲的晾曬方式，她建議大家選擇「陰乾」，並曬在通風處，可以讓牛仔褲的臭味消散；若要曝曬，則切記要將褲子翻到反面，否則陽光會讓牛仔褲表面的顏色泛黃或呈現斑駁感，「但如果你追求很有使用感的陳年復古牛仔褲，則不用翻面沒關係，不過久了布料容易變薄破掉」。

最後她也提醒，上述作法僅適用於一般平價牛仔褲，若是一條上萬元的精品牛仔褲則建議詢問專櫃人員。