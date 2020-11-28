外出從事任何活動都要特別注意安全，偶爾危險的因素就藏在不經意的角落中。巴西3名老婦人日前相約外出釣魚，卻沒有發現河邊早已被有著「殺人蜂」之稱的非洲化蜜蜂（Africanized bee）築巢，不久後便激怒蜂群，慘被上萬隻的蜜蜂圍攻，其中一名婦人臉部還慘挨數百針，傷勢駭人。

其中72歲的老婦人仍留院觀察，臉部傷勢相當驚人(影片來源/YouTube/FocusOn News Agency)

根據外媒報導，巴西3名老婦人相約到布里坦尼亞（Britânia）的某條河流釣魚，到達現場後，她們並沒有發現附近橋梁的柱子上已經有非洲化蜜蜂築巢，不久後，她們的行為就驚動到了牠們，立刻引來上萬隻蜜蜂圍攻，老婦人們雖然相當驚恐，但還是想辦法努力保護自己，不過仍無法抵抗兇猛蜂群的攻擊。

一名騎士從橋上經過見到這幕後，立刻報警請求協助，2名警察到達現場後，其中一名婦人早已昏厥在地上，沒有任何反抗能力，頭部的傷勢也非常嚴重，見情勢緊急，2名警察沒有穿上任何防護裝備就直接衝進蜂群中，將3名婦人都拉上警車，並打開窗戶讓蜜蜂逃出，但車內仍留有幾隻持續猛烈攻擊。

所幸，到達醫院後大部分的人都沒有大礙，並在接受治療後順利出院，只有最為年長的72歲婦人仍留院觀察，據悉她被送到醫院時，頭髮裡還卡著好幾隻的死蜂，臉部也被扎滿了數百針蜂蜇，傷勢相當駭人。