傳統觀念「養兒防老」，兒子被視為老後依靠的主要照顧者，隨著台灣社會面臨少子化與高齡化，就有網友不禁好奇，那些主張不生養孩子的人，有沒有想過以後老了該怎麼辦？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「不生小孩的有想過老年生活嗎？」為題，PO文指出「現在很多人不生小孩，那如果老了要怎麼辦呢？很多人生病了，還是最親的家人在照顧，如果以後都沒有家人了怎麼辦？不生小孩的有想過老年的生活嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人認為「養兒防老」的觀念已經落伍，更有網友直指原PO不會算，先不談將孩子拉拔長大要花多少心力，光是要把孩子養到具備自主能力，就得花上幾百萬，「你花了這麼多時間、精力、金錢去照顧他們，也不能保證他們以後一定會照顧你，不要給你惹事你就要偷笑了！」

他認為，與其如此，不如一個人自由自在，也能存下不少錢，等到年老病弱再將積蓄拿來聘請看護照顧，或是乾脆入住安養院，「反正生小孩也有可能被小孩丟安養院，如果你有錢或是小孩還算有良心才會來照顧你，如果你沒錢，小孩也會覺得你是個負擔吧」。

最後他也點出殘酷關鍵，直言「錢會讓人性變的醜陋，辛苦一輩子養個小孩，最後等你得重病需要人照顧的時候，換來你痛苦，連累小孩也痛苦的心寒，有比較好嗎？」

不過也有網友認為，生小孩的意義在於孕育新生命的過程，「其實用心照顧別人，別人用心回報那種感覺是很幸福的」、「想生小孩只是純粹愛孩子，不會想說什麼以後回不回報」。