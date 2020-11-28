不只人有三急，動物也會有憋不住的時候！近日，美國一名女獸醫半夜在睡覺的時候，先是感覺到一陣胸悶，接著就聞到了一股惡臭，當她睜開眼睛後才發現，竟是自家養的愛犬在她的身上「拉肚子」了，好氣又好笑的她只能無奈起身，清洗自己的衣服和身體。

10歲的吉娃娃埃妮身體不舒服，半夜直接在主人身上拉肚子(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，28歲的獸醫史蒂芬妮（Stephanie Burgess）家裡飼養了好幾隻的寵物狗。從監視器畫面中可以看到，事發當天半夜，她正和愛犬們躺在床上熟睡，然而其中10歲的吉娃娃埃妮（Eenie）突然覺得身體有些不舒服，竟跳到了史蒂芬妮的身上，幾秒後就開始拉肚子。

史蒂芬妮在睡夢中覺得有些不對勁，於是被驚醒睜開了眼睛，抬起頭來查看才發現自家愛犬竟在自己的身上「排泄」，讓她感到非常傻眼，不過當時她還處在半夢半醒的狀態，只能緩慢地起身清理自己，再把埃妮也抓來弄乾淨。

事後，史蒂芬妮表示當時她意識還沒有完全清醒，只記得自己腦海中不斷想著：「你現在在跟我開玩笑嗎？」。影片曝光後很快就引起網友熱議，大家都覺得噁心又崩潰，「隔著螢幕也可以聞到味道…」、「真是一隻壞狗狗」、「這真的糟到不能更糟了」、「埃妮，我只能祝你好運了」。