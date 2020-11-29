無法走過失去摯愛的悲傷往往釀成更多悲劇。英國動保組織日前接獲民眾通報，懷疑某間房屋內發生虐狗事件。檢查員隨後在該屋廚房發現2隻拳師犬慘遭活活餓死。經調查，原來是男屋主無法釋懷女友過世的悲傷，喪失生活應對能力，導致這起悲劇。

Two dogs left in crate to starve to death with bags full of food on floor nearby https://t.co/D3dx87qsr4 — Daily Mirror (@DailyMirror) November 20, 2020

據外媒報導，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）接獲警方通報，表示有民眾在南約克郡馬特比某住宅附近發現許多蒼蠅，因為該屋主有養狗，擔心出現虐待事件，希望他們趕緊前往調查。協會調查員和警方經過屋主同意後進屋搜索，很快就在廚房狗籠發現2具拳師犬的屍體，分別是2歲的布魯諾（Bruno）和18個月大的露比（Ruby），34歲的飼主紐（Stephen New）隨即遭到逮捕。

動保調查員里德（Vanessa Reid）透露，屋內既昏暗又充滿難聞惡臭，狗狗所在的廚房環境更是惡劣。她在檢查狗狗屍體的時候，發現腐爛情況嚴重，全身早已爬滿蛆蟲，而且2具屍體緊挨著一個空碗，不確定原本裝的是水還是食物。經獸醫判斷，2隻狗狗至少有5天沒進食，死前應該經歷過極大的痛苦，諷刺的是，屋內實際上有許多狗食和狗零食，有些甚至只距離狗籠幾公尺遠而已。

經過調查後發現，飼主紐是因為無法接受女友過世的事實，陷入極大的悲傷之中，同時喪失了所有生活的能力，包括照顧他的2隻愛犬，只能親眼看著布魯諾和露比痛苦的死去，他也表示願意負起害死愛犬的責任，接受任何刑罰。英國法院則在周三（25日）作出判決，判處紐12周的有期徒刑，緩刑2年，以及400英鎊（約新台幣15,544元）的罰款，且終生都不得養寵物。