有網友昨（28）日在PTT發文，指知名牛排館孫東寶在雙北的數間分店，在地圖上相連竟是一顆五芒星，且剛好將總統府框在中間，讓他直呼「很恐怖欸」，文章曝光後掀起熱議，讓鄉民全都笑稱「你知道的太多了」。

五芒星的正中間的區域正好將總統府框住，神奇巧合讓網友十分驚訝。(圖翻攝自Google Map，本報後製)

一名網友昨日在PTT八卦板表示，他在搜尋孫東寶牛排館的時候意外發現，若將雙北5間分店的位置在地圖上畫線相連，竟然會形成一個5芒星的圖案，總統府剛好位在中間被框住的區域，種種神奇巧合讓他忍不住驚呼「孫東寶想幹嘛？很恐怖欸」。

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛笑稱「這你都看得出來？你會不會太閒了？」、「牛排傳送陣吧」、「你剛看完『老高&小茉』吼~」、「虧你能發現這天大的陰謀」、「不然你以為這幾年風調雨順怎麼來的」、「後勁十足，笑到不行」、「終於知道颱風為什麼會轉向了」、「你知道太多了！快逃」、「護國神陣！」。

還有不少網友聯想到動漫《鋼之鍊金術師》和電影《食神》的梗「賢者之石先藏好」、「猜不透你啊～東寶」、「再拉遠一點看，是個贏字」、「差一個圓圈就國土鍊成陣」、「有個人造人在底下挖隧道，趕快阻止它」、「東寶，有批牛肉很便宜，需要就打這個電話吧！」。