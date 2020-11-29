好老闆可遇不可求，但是這麼大方的老闆你有看過嗎？英國一名電商公司的老闆，先前拿出2100萬英鎊、折合台幣約8.16億元分送給全公司員工，讓許多人瞬間翻身成為千萬富翁。而他的助理兼司機甚至光靠公司股票分紅就賺不完，36歲就決定退休享福。

Brit businessman Matt Moulding's £21m gift to staff - and his secretary retired at 36https://t.co/EinW6v82yi — Daily Mirror (@DailyMirror) November 24, 2020

根據外媒報導，英國一名48歲的男子馬修（Matthew Moulding），在2004年和合夥人約翰（John Gallemore）共同創立了電商公司The Hut Group，在過去16年間累積數百萬美金的資產。今年9月公司上市後更募得8.3億英鎊（約新台幣322億元）的驚人資金，躍升為英國史上最大規模的公司之一。

報導指出，馬修成立公司之後每天清晨6點就開始處理公事，且工時很長，一天需要狂灌20杯咖啡才能維持精神，但他還是很注意自己的身體健康和私人生活，會在繁忙的日常中安排時間健身，以及騰出時間陪伴妻子還有4個孩子一起出遊度假。

而馬修成為億萬富翁後也不忘回饋社會，先前捐了75萬英鎊（約新台幣2914萬）的年薪給慈善機構，近日又再捐出1000萬英鎊（約新台幣3.88億）用於新冠肺炎的救治工作上，還捐贈了價值200萬英鎊（新台幣約7772萬）的防護設備供醫療人員使用。

除此之外，馬修也是員工眼中的大方老闆，他去年為了感謝同事辛苦付出，拿出2100萬元英鎊（約新台幣8.16億）的現金分給曼徹斯特總部的員工，再加上公司本來就有將股票分給員工，讓許多人在一夕之間變成「好野人」，像是馬修的秘書兼司機，就因為荷包超滿，在36歲就決定退休，好好享受人生。