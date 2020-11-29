馬來西亞警方本月初在當地一處廢礦湖中發現一具男性浮屍，不僅全身赤裸，且體內臟器都被挖空。目前懷疑該名男子是案發前入境的外籍人士，原本應該在酒店隔離14天的他，才過2天就逃離酒店，沒想到再被找到時已經變成一具冰冷的屍體。

根據外媒報導，本月10日下午3點左右，有人在雪邦一處廢礦湖中發現一具男性浮屍。當地警察局長表示，死者身高177公分，體重約130公斤左右，被發現時全身赤裸，且體內器官全都消失，連手指頭也僅剩3隻，讓指紋採集變的十分困難。

再加上屍體因泡水5天嚴重浮腫，附近也找不到證明身分的證件，讓案情一度陷入膠著。沒想到最近有一家公司向警方指證，死者為該公司一名外籍員工，在案發前從吉隆坡國際機場入境國內，且被安置在萬豪酒店的檢疫中心，準備展開14天的居家隔離，但他僅在酒店待了2天就逃離，再被發現已經陳屍在湖中。

經調查結果顯示，該名男子死因為猝死，體內器官則是遭湖中生物啃食，目前警方已經和大使館申請取得DNA，準備和死者做比對，才能確認他的真實身分。