雞蛋料理五花八門，更是家家戶戶餐桌上的必備菜色，不過日前就有一名人妻透露，買了洗選蛋回家料理，沒想到打出來的生蛋黃竟然出現「血絲」，讓她相當錯愕卻又不知該如何是好。對此，就有內行人出面解答，並表示無論是否有血絲，雞蛋的營養價值和口感都一樣，「大家可以放心吃」。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文透露，在全聯買了洗選蛋，打出來卻有血絲，讓她緊張問道「這是正常的嗎？雖然最後我是沒吃啦，不過還是想知道有沒有人也遇到過」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「以我不專業判斷，這雞剛好月經」、「跟菜市場買油雞看到骨頭裡面有血一樣」、「照吃呀！不懂在擔心什麼」、「之前有問過小農，如果雞是放養的，在跑的時候受到驚嚇也可能這樣」。

另外也有內行人解答，「是蛋黃在形成階段，母雞的輸卵管受傷或磨擦出血，血液沾附在蛋黃上，之後再被蛋白包覆住，不過大家可以放心，有點血塊的雞蛋與沒血塊的雞蛋營養價值、口感都一樣，吃了沒事！但血斑若超過0.3公分，甚至已經大面積擴散到蛋白，則不建議吃，換顆蛋吧」。