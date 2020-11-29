現在非常流行到國家公園或是自然保護區中旅行、觀察野生動物的生態和習性，不過人們在進入這些地方都要盡可能地保持低調，不要驚擾到動物，免得打亂牠們的生活步調，還可能讓自己也陷入危險當中。一名攝影師和朋友日前到肯亞的國家公園拍攝，途中卻有「白目遊客」竟狂按喇叭飆車，嚇到了大象，沒想到他們一行人卻無辜成為遷怒對象，慘遭追擊。

根據外媒報導，這名攝影師基律比（Mwangi Kirubi）和朋友們一群人到位於肯亞的安博塞利國家公園（Amboseli National Park）進行拍攝，他們分別搭乘著2輛汽車，緩慢行駛在國家公園裡，觀察著一旁大象的行為。

然而接下來，卻有2輛高速行駛的汽車打破了現場的寧靜，「那2輛汽車朝我們開過來，還不斷猛按喇叭」、「我不知道他們想去哪裡，但肯定很著急，連國家公園中規定的限速40公里都不管不顧」。

基律比非常不滿這2輛汽車的「白目行徑」，認為這絕對會讓大象受到驚嚇，但還不至於到激怒大象的程度；不過幾秒後發生的事情卻出乎他的意料之外，一頭大象似乎是認錯了車輛，竟開始跟在他們的後面憤怒追擊，幾乎快要踩到了其中一輛車，基律比秉持著職業精神，將這驚險的一幕給拍了下來，「我不敢相信我的眼睛，大象跟汽車的體型真的差太多了！」。