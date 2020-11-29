一般人都會盡量避免舊愛和新歡同台的場合，以免發生尷尬的情況。不過一名婚禮主持人就透露，自己曾經遇到一對奇葩新人，竟然邀請「前任們」參加婚禮，還熱情邀請她們上台致詞，最後果真將場面搞的很難堪。

一名婚禮主持人在論壇Dcard發文，分享自己曾經遇到一對較開放的新人，在婚禮特別開設一桌「前女友」桌。在和新人核對流程的時候，對方原本沒有提到要和這桌有互動。新娘卻在婚禮當天，請原PO邀請她們上台發表感言。原來是新郎自己私心想請她們來，讓新娘非常不開心，才會故意設計這個橋段。

原PO只好在入場時和其中一名前女友套好，請她笑笑帶過，隨便講一些祝福的話就可以，沒想到該名前女友竟然在台上表示：「三年前如果他沒有遇到更適合他的人，現在在台上的可能是我。但我們可能不會幸福，很高興現在他能找到更適合他的人。恭喜兩位～」讓原PO崩潰直呼「真有勇氣的前女友，那個現場真的是不知道該拍手還是…我只好硬著頭皮帶著現場來賓拍手！」

文章曝光後掀起熱議，不少人看了紛紛留言「前女友那段真的是尬爆」、「前女友那整段 新郎也太白目了吧==」、「主持人辛苦了哈哈哈哈哈」、「CUE前女友的也太可怕，主持人被迫CUE不怕被不知情的參加者說話嗎?」、「我覺得前女友講得蠻好的阿...不過新郎蠻智障的」還有疑似在現場的網友表示「11 月那場該不會就是我姐有去的那場吧，她回家就跟家人說今天遇到超可怕的現場哈哈哈哈」。