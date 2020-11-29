今（29）日凌晨，日本的夜空中一顆巨大的火球劃過，強烈的光線照亮了整片天空，夜晚一瞬間就被白光所覆蓋，各地的民眾就算關著窗簾也可以察覺到這個現象，讓大家都嚇壞了，直呼還以為是世界末日到來了！

根據NHK報導，在今日凌晨大約1點半的時候，以日本西部為中心的大範圍內，觀察到空中有一顆火球劃過，它先是拖著長尾快速墜落，最後光線越來越強烈，最後爆發了巨大的白光，就消失在空中；據悉，這顆火球的真實身分是一顆流星，神奈川縣平塚市博物館的策展人藤井大地指出，火球的移動速度非常之快，最後燃燒所發出的亮光幾乎是「滿月級」的程度。

而日本多地的民眾也都目擊到了這個驚人的一幕，當時一名駕駛川口先生正開著車行駛在昏暗的道路上，他公開了自己的行車紀錄器，並透露剛開始他在擋風玻璃上看見了疑似路燈的東西，閃爍了幾下後火球便出現在眼前，「我只在網路上看過這個，真的很驚訝」。

在日本西部地區，像是東海、關西和四國等地都有目擊者出現，並且在社群平台上引起一陣熱烈的討論，由於流星墜落所產生的火球的速度太快，還有一瞬間就像是爆炸一樣發出強光，讓大家都膽顫心驚地直呼：「還以為世界末日要來了！」。