根據國際貨幣基金10月份報告，預測越南今年經濟成長率約1.6％，為東協主要經濟體中唯一經濟成長率為正的國家；越媒更預估，國內生產總值有望超越新加坡、馬來西亞，躍升東協第四大經濟體，次於印尼、泰國、菲律賓。近日就有網友透露，一名在知名鞋業擔任高層的親戚，依據各國設廠趨勢、國際盟友協助以及民族性，看好越南8年後將成為亞洲的經濟與軍事強國，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，日前和一名在鞋業任職高階主管的親戚吃飯，對方提到，這2年包括美國、日本、韓國、歐洲等國，大量從大陸撤資移往越南，除了現實的成本考量，也與越南人勤奮、刻苦耐勞、愛國的民族性有關。

加上軍事方面，在美日等國際盟友的協助下，越南愈發現代化，「親戚認為，越南8年後將是亞洲經濟與軍事強國，到時大陸的國防必須要花很多的金錢與精力防越南」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「8年變強國太短，但政治穩定的話，越南是可以投資的地方」、「越南光是人口超年輕這點就很有潛力啊，青壯年人口超過40％以上」、「越南確實很有野心，還叫三星去設半導體工廠」、「越南有9500萬人口，要做產業轉型比台灣容易多了，越南超越台灣應該是可預見的事」、「他們沒有一胎化的斷層，人口紅利應該可以比大陸久」。

不過也有網友點出越南3大致命傷，包括「基礎建設落後」、「教育程度太差」、「欠缺基礎工業／科學知識技術」，一面倒吐槽「不可能，越南基礎教育太差了，大陸有北大清大等頂尖學校，越南有什麼？」、「基礎建設差太多，離開大城市就是三線國家」、「他們真的夠勤奮，變強是正常，但是關鍵科技樹應該點不出來」、「以前完全靠人力居多還有機會，現在自動化一堆，難」、「越南的經濟發展有目共睹！但都是人力密集的產業，他們高科技一個都沒有」、「人才更不用說，除了語言天份優勢外，剩下的連找個會寫程式的IT都很難」、「越南走大陸老路而已，人力成本只要稍微增加，產業升級不起來，就會跟台灣一樣停滯」。