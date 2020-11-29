日本人氣動漫《鬼滅之刃》風靡全球，近期推出的電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》更屢屢刷新票房紀錄，在日本上映39天就達到票房259億日圓，打破了《你的名字》、《冰雪奇緣》等動畫電影票房紀錄，觀眾年齡層下至幼兒園，上至社會人士。日本知名大提琴家須田史寛（ヌビア），日前到幼兒園演奏鬼滅神曲〈紅蓮華〉時，台下的小朋友們居然無預警進行全場大合唱，超萌奶音讓網友瞬間融化，打趣笑說「這根本是日本國歌等級！」

大提琴家須田史寛日前受邀前往幼兒園進行演奏，特別準備了由動漫歌姬LiSA演唱的《鬼滅之刃》人氣主題曲〈紅蓮華〉，果然旋律一下，現場孩童全部屏氣凝神的專心聆聽，而演奏到副歌時，他更停下手邊樂器，引導台下小朋友一同歡唱。

不料小朋友們在沒有排練之下，不僅正確唱出歌詞，還沒有落拍，奇蹟式的奶音合唱，讓他忍不住讚嘆「沒想到《鬼滅之刃》已經紅到家喻戶曉的地步！可以成為國民歌了！」

影片曝光後驚艷無數網友，紛紛留言直呼「人家幼稚園唱紅蓮華，我幼稚園唱兒歌」、「鬼滅之刃真是一個成功的作品」、「這是新一代的幼兒園校歌吧」、「努力唱歌的孩子太可愛了」、「不知道為什麼莫名的很感動」、「這根本是日本國歌等級」。