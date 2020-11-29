俗話說：「為母則強」，當女性成為一名母親時，為了孩子都會變得更加堅韌勇敢，而且除了人類具有這種特性，就連許多動物也不例外。最近網路上瘋傳著一段影片，一條蛇叼走了老鼠寶寶快速逃竄，鼠媽見狀氣得立刻追上去攻擊，最後成功救回自己的孩子，嚇跑了可惡的蛇。

If you haven’t seen what mothers courage is...



It rescues it baby from the snakes mouth. Unbelievable.. pic.twitter.com/3u6QD2PAl0 — Susanta Nanda (@susantananda3) November 27, 2020

網友「@susantananda3」在推特上分享了這段影片，從畫面中可以看到，一條蛇嘴裡叼著一隻小老鼠，在道路邊不斷狂扭著身體前進，鼠媽看見自己的孩子陷入危機，立刻著急地衝上去救援，牠先是追上了這條蛇，隨後便開啟「暴走模式」，不斷攻擊著蛇的身體，讓牠不得不鬆開嘴巴，放走好不容易捕來的獵物。

不過鼠媽並沒有就這樣算了，為了確保一家人長時間的安全，儘管孩子已經成功獲救，牠還是持續地進行攻擊，蛇逃到了旁邊的草地裡，牠也迅速地跟著過去，在背後不斷驅趕著蛇離開這個區域。

鼠媽勇敢的行為讓推主非常震撼，在文中寫道：「如果你還不知道什麼是『為母則強』…，這隻鼠媽媽從蛇的嘴裡救回了自己的孩子。太難以置信了！」。影片曝光後，網友們也都留言盛讚鼠媽驚人的勇氣，「解決一條蛇並不是件容易的事，但對憤怒的媽媽來說沒有什麼不可能！」、「太驚人的勇氣！」、「這條蛇肯定處在很震驚的狀態」。