美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）漁業科學家麥可（Mike Ford）和艾倫（Allen Collins），日前在波多黎各附近海域發現新的「膠狀動物」。據悉，該生物屬於「櫛水母動物門」，但是卻和水母分屬不同門，因此被命名為Duobrachium sparksae。
根據《CNN》報導，此一新物種屬於櫛水母動物門（又稱海胡桃），是一類兩胚層動物，雖然名稱裡面有「水母」，但和水母是不同門的生物。
而櫛水母約有100至150種左右，全部都是肉食性，主要以小型節肢類和各種海中動物的幼體或浮游生物為食；身體透明，呈球形、、卵圓形、扁平形等，觸手具有粘液細胞；身體左右對稱或呈輻射對稱，膠質厚而透明。
NOAA漁業科學家福特（Mike Ford）和柯林斯（Allen Collins）表示，他們透過探測機器人，在深海4000公尺處，發現了Duobrachium sparksae，雖然無法當場進行任何採樣，但藉由高畫質攝影機就足以掌握該生物的體徵，就連生殖器都能清晰可見。因此，儘管只有影片為證，但仍然可以證明他們找到了新物種。
福特指出，雖然現在還無法確定Duobrachium sparksae在海洋生態系統中扮演什麼角色及作用，「但或許它與海底附近的其他十足動物有著相似的作用，並且與開放海域的其他十足動物也具有某些相似之處」。
而紀錄發現過程的影片，如今已成為美國國立自然史博物館（National Museum of Natural History）的收藏，並向大眾公開展示。
文章來源：CNN
文章來源：NOAA
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