日前肯亞發生一起離奇事件，一名男子在家裡昏倒後送醫被宣告死亡，然而當遺體防腐師正在進行防腐工作，在腿上割了一刀後，原本被認定為死亡的男子竟痛到尖叫出聲，讓在場所有人都以為遺體復活了，嚇得急忙逃跑。

彼得的家人對於醫院的醫療疏失感到非常不滿(影片來源/YouTube/Kenya CitizenTV)

根據外媒報導，今年32歲的男子彼得（Peter Kigen）原本就患有胃病，本月24日，他在位於凱里喬（Kericho）的家中暈倒，家人急忙將他送醫，沒想到醫生很快就宣告彼得死亡。隨後，彼得的遺體被送往停屍間，防腐師不久也進入以進行防腐工作，為了把福馬林注入遺體內，他在彼得的右腿上割了一刀，沒想到下秒彼得就被痛醒，發出尖叫聲，還不斷地哭泣，所有人都以為他「死而復生」，嚇得逃離現場。

事後，彼得被送往急診治療，成功撿回了一條命，他在接受採訪時也表示自己對自己可以「重生」相當高興，未來將會把一生奉獻給上帝，努力傳福音。

不過根據彼得弟弟透露，一名護士當初告知他們，彼得在送達醫院的急診室之前就已經死亡，叔叔丹尼斯（Denis Langat）也稱院方一直堅持有做過詳細的檢查才做出死亡宣告，但卻造成彼得變成「活死人」的窘況，現在彼得的家人對於院方的醫療疏失感到非常不滿。