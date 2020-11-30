台灣素有美食王國之稱，各縣市都有當地的特色小吃。一名網友昨（29）日在PTT好奇發問，想知道「米糕」和「油飯」這兩個著名的台灣傳統美食，兩者之間最大的差異究竟是什麼？文章瞬間掀起熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「米糕和油飯有什麼不一樣？」發文，表示自己每次在吃紅蟳米糕的時候都感到很疑惑，覺得吃起來味道明明就和油飯差不多，只是在上面多放了紅蟳而已，怎麼就從油飯就變成米糕了，讓他忍不住好奇直呼「為什麼要將油飯稱為米糕？兩者到底有什麼不一樣？」

其實，今年9月一名台南人妻的老公就因為對著賣油飯的商家說要「買米糕」，惹的老闆不開心，意外掀起網路上「米糕」和「油飯」的戰爭。不少老饕紛紛跳出來分析兩者間的差異「米糕是飯跟料分層的」、「米糕是料分開的。就只有北部人喜歡兩個混為一談」、「米糕會淋肉燥跟魚酥」、「米糕的口感比較黏，跟油飯較硬的口感不同哦，還有米糕有分鹹跟甜的」。

根據《聯合報》報導，專賣油飯的老闆表示「油飯吃起來粒粒分明，口感Q又帶上多層次的香氣，一般幾乎都是使用長糯米和麻油做基底；米糕則是口感較為軟Q，分明感稍減，氣味較偏向肉燥香，或是肉丁與蚵仔乾。台中海線有使用圓糯米的習慣，府城地區有糯米白飯淋肉燥加魚鬆，依照地區不一樣，稱呼也會有點不一樣，南彰化台語習慣稱油飯為米糕。