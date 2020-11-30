日本一間農場時常在推特上分享小朋友的有趣問卷。有網友注意到，除了小朋友們天馬行空的問題之外，飼育員的回覆不僅超幽默，還不時會搭配栩栩如生的插圖，忍不住直呼：根本就是被飼育員耽誤的畫家！

日本兵庫縣一間名叫「英格蘭之丘」（イングランドの丘）的觀光農場，特別替小朋友設計了一張問券，讓他們在參觀完後可以對園區內的飼育員提問。一名帳號為「popman3580」的插畫家上週就挑選了幾張有趣的問卷和網友分享，意外掀起話題。

可以看到有小朋友問說「希望農場有一天能養眼鏡王蛇（キングコブラ）」，飼育員則在回答處畫上一張飼育員被眼鏡王蛇緊緊纏饒的插圖，左下角還有一隻嚇到的無尾熊，並回答「飼育員還是比較喜歡與眼鏡蛇（コブラ）僅有一字之差的無尾熊（コアラ）」。

面對小朋友只寫下「龍蝦、小雞、金魚」等意義不明的問卷，飼育員竟用超神繪畫功力，創造出一隻擁有「龍蝦手」、「金魚尾巴」和「小雞身體」的神獸。而另外一名小朋友在詢問「要怎麼做才能成為鵜鶘（ペリカン）」的時候，不小心將鵜鶘的日文誤寫成日本偶像團體「櫻坂46」成員渡邊梨加（べりか）的名字。飼育員則是幽默回覆「擁有夢想是很重要的事情，同事當中有人想要成為女星橋本X奈，但到現在都還沒有橋本X奈來上過班」。

超有趣的神回覆隨即吸引逾21萬人按讚，以及4.2萬人轉發分享。不少人紛紛留言「好想去這家動物園玩」、「這位飼育員也太有趣」、「根本就是被飼育員耽誤的插畫家」、「圖片超有趣！上班中看到橋本環奈那段整個大爆笑」、「好想再看更多的回覆！」、「飼育員的畫力會不會太高」、「圖片好可愛，我也想收到一張～」。