許多人對另一半不放心，只能靠「查勤」來保持安全感，隨著科技的進步也發展出越來越多新的查勤方式。對此，一名網友上周就在論壇上分享一個他最近發現的查勤終極大絕招，瞬間成為網路上的熱門話題。

手機內建的電池功能，可以顯示用戶在什麼時間使用或是使用了什麼App。(示意圖／達志影像)

一名網友在論壇Dcard發文，表示很多人應該都有過質問另一半都不回訊息的情況，而最常聽到的回答通常都是「在忙，不要一直問」，但其實只要查看一下對方手機裡面內建的「電池」功能，就可以完全掌握對方的手機的活動狀況。

像是對方在特定時間到底有沒有在用手機、使用了那些App、還有App使用的時間等等都完全無所遁形。原PO也提醒大家千萬要慎用，否則可能會知道太多不想知道的事情，最後更直言「我覺得我會害死不少情侶！」

有網友看了還幫忙補充「還可以看有無熬夜，對照對話紀錄，我好壞」、「也可以去螢幕使用時間然後點選右上角裝置-所有裝置這樣更清楚」、「我直接看螢幕使用時間餒，還可以看到最經常螢幕亮起使用哪個應用程式」其他人則留言「原來還有這招，也太逼人了吧」、「看來該準備第二支手機了」、「真可怕沒一個逃得過」。

但也有網友認為，有時候回公事也可能會用到其他APP，或是當時就真的不想回訊息，應該要給彼此一點空間「不過不回訊息到底為什麼需要理由啊我就不想回嘛」、「光憑你描述的內容讓我覺得有點可怕，管太多了」、「我自己有時候也不想回，想先作自己想做的事情，我覺得不用讓自己也讓對方這麼緊啦」、「現在一堆公司都在用賴群組，用這種不成熟的推測根本找架吵」、「談戀愛談成這樣也太累了吧」。