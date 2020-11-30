海洋是非常廣闊且神祕的地方，因為人們無法在海中隨心所欲的移動，所以仍有許多未知的部分和生物，等著大家去探索。日前，南非一名婦人在海灘散步時，看見了20隻的藍色不明物體，看起來就像是外星生物，她本能地不敢伸手觸摸，沒想到一查後發現牠們竟是「海洋最美殺手」，觸摸後就可能帶來極大的痛苦。

這種生物叫作「大西洋海神海蛞蝓」，又稱「藍龍」、「藍天使」(影片來源/Facebook/Fish Hoek Beach)

根據外媒報導，瑪麗亞（Maria Wagener）前往位於開普敦附近的漁角海灘（Fish Hoek Beach）散步，在途中她看見海灘上有著大約20隻的藍色不明物體，雖然顏色非常漂亮，但外型看起來就像是某種外星生物；瑪麗亞在過去經常幫助擱淺的海星返回海中，但這次她卻本能地不敢接觸，沒想到竟意外解救自己脫離險境。

瑪麗亞透露，自己就居住在這個海灘附近，但卻從來都沒有看過這種生物，她上網一查後，發現牠們竟是有著「海洋最美殺手」的「大西洋海神海蛞蝓（Glaucus atlanticus）」，又被稱作「藍龍」、「藍天使」。

據悉，大西洋海神海蛞蝓會在進食刺胞動物後，將刺胞存於自己體內以防禦捕食，人們伸手抓牠們的時候，就有機會被刺胞刺中，造成噁心、疼痛、嘔吐、急性過敏接觸性皮膚炎等症狀，讓瑪麗亞相當慶幸自己沒有去觸碰牠們，「當時牠們都還活著，海浪會把牠們帶回海中」。