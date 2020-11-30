海洋是非常廣闊且神祕的地方，因為人們無法在海中隨心所欲的移動，所以仍有許多未知的部分和生物，等著大家去探索。日前，南非一名婦人在海灘散步時，看見了20隻的藍色不明物體，看起來就像是外星生物，她本能地不敢伸手觸摸，沒想到一查後發現牠們竟是「海洋最美殺手」，觸摸後就可能帶來極大的痛苦。
根據外媒報導，瑪麗亞（Maria Wagener）前往位於開普敦附近的漁角海灘（Fish Hoek Beach）散步，在途中她看見海灘上有著大約20隻的藍色不明物體，雖然顏色非常漂亮，但外型看起來就像是某種外星生物；瑪麗亞在過去經常幫助擱淺的海星返回海中，但這次她卻本能地不敢接觸，沒想到竟意外解救自己脫離險境。
瑪麗亞透露，自己就居住在這個海灘附近，但卻從來都沒有看過這種生物，她上網一查後，發現牠們竟是有著「海洋最美殺手」的「大西洋海神海蛞蝓（Glaucus atlanticus）」，又被稱作「藍龍」、「藍天使」。
據悉，大西洋海神海蛞蝓會在進食刺胞動物後，將刺胞存於自己體內以防禦捕食，人們伸手抓牠們的時候，就有機會被刺胞刺中，造成噁心、疼痛、嘔吐、急性過敏接觸性皮膚炎等症狀，讓瑪麗亞相當慶幸自己沒有去觸碰牠們，「當時牠們都還活著，海浪會把牠們帶回海中」。
文章來源：NEWS.com.au
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。