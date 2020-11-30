小米2011年從手機起家，現在旗下產品類覆蓋電視、路由器、智慧型喇叭、空調、洗衣機等等，因為超高CP值和簡約外型擁有不少愛用者。大陸一名網友日前就到小米之家說要「買全所有產品」，最後結算完的金額也讓他嚇了一大跳。

全品項金額竟然高達69萬人民幣，折合台幣約306萬元。（圖翻攝自抖音／@請叫我小米之家）

根據陸媒報導，影音平台抖音一名大陸用戶「請叫我小米之家」日前上傳一段影片，可以看到他向小米之家的工作人員表示，自己想把所有產品都包了，工作人員也開始一項項結帳，最後打出來的收據明細竟然長到要2個人合力才能打開。

而大家最關心的總金額則是69萬人民幣（約新台幣306萬），讓該名用戶看了也忍不住嚇的大喊「我X這麼貴！」，但從票券末端可以看的出來，他們似乎沒有使用任何優惠券或紅包折扣來購買商品。

報導也提到，近日在Redmi Note 9系列的發表會上，小米集團副總裁、中國區總裁、紅米Redmi品牌總經理盧偉冰特別立下目標，表示未來1年的時間，會讓大陸每個縣城都有小米之家，每個米粉身邊都有小米之家。