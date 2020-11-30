臺北市立動物園內的金剛猩猩「Tayari」在10月31日順利產下寶寶，寶寶如今也已經滿月了！為了獎勵辛苦的媽媽，園方特地準備了一整根香蕉作為「月子餐」，給Tayari享用，爸爸「迪亞哥」和阿姨「Iriki」都相當羨慕，不過也只能哀怨地在旁邊流口水。

新生命的到來讓金剛猩猩家族發生了許多有趣的小插曲(影片來源/YouTube/臺北市立動物園)

今年誕生的金剛猩猩寶寶是一隻頭好壯壯的小男生，也是臺北市立動物園建園106年以來，在台灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶！而這個新生命的到來，也讓迪亞哥一家發生了許多有趣的小插曲。

金剛猩猩寶寶是個健康的小男生(圖/臺北市立動物園提供)

雌性金剛猩猩Tayari和Iriki是在2019年11月6日時，從荷蘭「猴山靈長類公園（Apenheul Primate Park）」來到台灣，牠們的適應力非常良好，和迪亞哥也是相處融洽。不過保育員卻發現，Tayari在剛生產完的幾天內，一直處在警戒狀態，不斷地觀察四周的環境，甚至還會抱著寶寶，刻意和迪亞哥、Iriki保持距離，等到確認牠們對寶寶都抱持友善的態度時，才終於放鬆心情，歡迎牠們靠近、探望寶寶。

Tayari（右）目前已解除警戒狀態，讓迪亞哥和Iriki也能接近寶寶(圖/臺北市立動物園提供)

金剛猩猩和其他靈長類一樣喜歡甜食，尤其是金黃香甜的香蕉，但香蕉的糖分含量偏高，不適合讓牠們吃太多，所以平常保育員都會把一根香蕉切成數段，讓大家平分享用。不過生產完還要哺乳、照顧寶寶的Tayari，需要補充更多能量，所以會額外多給一根香蕉作為「月子餐」，每到這個時候，迪亞哥和Iriki只能安靜地站在旁邊「用眼睛吃香蕉」，讓保育員看到後都忍不住笑了。

媽媽Tayari獨享月子餐，讓爸爸阿姨都好羨慕(圖/臺北市立動物園提供)

此外，自從金剛猩猩寶寶誕生後，就吸引了許多攝影同好在戶外活動場地附近等候，動物園也提醒大家，一定要避免聲音和動作過大，以免驚嚇到金剛猩猩家族，或是卡位太久，妨礙到後方的人觀察寶寶的機會喔！