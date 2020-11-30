美國佛羅里達以鱷魚很多而聞名，近日更是傳出許多起目擊鱷魚的事件，像是高爾夫球場中漫步的巨鱷，前陣子一名老翁帶小狗到湖邊散步也遭到小鱷魚的攻擊。最近，2名獵人到沼澤邊準備獵鴨，然而下一秒水面就浮出了一隻長達4公尺的巨鱷，張開自己的血盆大口吞下了一隻鴨子。

4公尺巨鱷浮出水面享用美味的鴨子大餐(影片來源/Facebook/Cass Couey)

根據外媒報導，凱文（Kevin Stipe）和卡斯（Cass Couey）日前到位於佛羅里達州利斯堡（Leesburg）的一處沼澤中準備獵鴨，沒想到中途卻看見水面有一隻身形巨大的鱷魚從水面悄悄浮出，一口吞下了毫無戒心的鴨子，隨後嘴巴還像是在咀嚼一樣一張一合地動著，從影片中還可以看見，牠粗壯的尾巴配合著仰頭的動作從水裡高高翹起。

這恐怖的一幕讓凱文和卡斯都嚇了一大跳，但同時也對於自己的獵物被搶走感到很無言，無奈地說道：「好了，你現在吃夠了，可以趕快離開這裡了！」，希望這隻巨鱷可以還給他們開心獵鴨的場地。

事後，這段影片被卡斯分享到自己的臉書中，可怕的景象吸引眾多網友前來觀看，大家都覺得非常驚恐，「後面的鴨子在想，在我成為下一個獵物前，最好趕快離開這裡」、「這簡直就是恐龍再世」、「真慶幸我住在華盛頓州，佛州就先不要，謝了」、「永遠不要去佛羅里達州的第529個理由」、「快看看這頭怪獸的尺寸有多驚人！」。