這下真的誤會大了！一名女網友去阿嬤家時，意外在筆筒看見詭異的物品，仔細一看竟發現是一根「姊夫」，而且還被阿嬤拿來按摩臉頰跟脖子，讓她非常尷尬，不過文章發布後，有不少內行網友就跳出來幫阿嬤說話，直言其實是女網友自己想歪啦！

這名女網友在《Dcard》上發文，指出日前自己在阿嬤家的筆筒內發現一個奇怪的東西，在她仔細觀察並且實際打開來看看之後，才確認那個東西就是被大家戲稱為「姊夫」的情趣用品按摩棒，讓她頓時嚇了一大跳。

PO主急忙去詢問和阿嬤同住的妹妹，妹妹無奈地表示自己也知道那是什麼，但不知道阿嬤從哪裡拿回來的，她也一直不好意思講出來，而且阿嬤平時還會拿它去按摩臉頰和脖子，讓兩人都感到非常尷尬，不知道該怎麼和阿嬤解釋。

不過文章曝光之後，有不少內行網友都跳出來幫阿嬤說話，直言其實PO主和妹妹誤會了，揭開了按摩棒的真實用途，「其實按摩棒本來的用途真的是拿來按摩的」、「笑死，本來就是按摩用啊！謎片荼毒太深囉」、「我阿公也有，你應該真的是中毒太深，那真的是按摩的」、「真的是誤會啦，本來的用途就是按摩沒錯，人家產品的執行長還因為產品被誤會而氣噗噗呢」。