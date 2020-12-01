大猩猩看到受傷小鳥，竟超溫柔的陪在旁邊安撫，暖心舉動讓遊客都超感動。(影片來源/YouTube/ViralHog/如遭刪除請見諒)

動物也有惻隱之心！有遊客上個月在澳洲一間動物園發現有隻受傷的小鳥誤入大猩猩園區，一隻猩猩發現後立刻衝上前觀察，沒想到接下來牠竟靜靜地陪在旁邊，還不時溫柔觸摸小鳥，暖心畫面讓現場所有人都動容。

根據外媒報導，上月10日有遊客在澳洲威爾士州一間動物園參觀時，發現有隻小鳥意外落入大猩猩園區，疑似翅膀受傷無法離開，只能無助的停在草地上。此時一隻大猩猩注意到這位「不速之客」，立刻上前查看。他先用手背輕輕的推動小鳥，確定對方有反應後，還趴在旁邊靜靜的觀察，就像是在問牠「還好嗎？」

接著又作勢想要抓起小鳥，但看到對方振翅的模樣，擔心會不小心弄傷牠，只好急忙收手，之後只溫柔的用左手手指觸摸小鳥，像是在鼓勵牠趕快飛起來。周圍的遊客看了也對猩猩暖心的舉動感動不已。影片上傳網路後更引發瘋傳，成為網友們的熱門話題。

報導指出，猩猩後來看到小鳥一直停留在原地，沒有再有其他動作，即離開現場。至於小鳥受傷的原因，目前還沒有明確的答案，但有人推測牠是因為不小心撞到附近的透明玻璃柵欄受傷。