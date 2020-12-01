超可怕！美國一名女子上個月在家中練舞蹈時，突然發現有一陌生男子站在陽台偷窺，嚇得她立刻要求對方離開，並躲到鄰居家中報警。警方隨後也循線逮捕該名男子，並以跟蹤及入侵民宅等罪名對他起訴。

男子闖入後還反問女子「妳不認識我嗎？我們不是朋友嗎？」，驚悚過程全被錄下。(影片來源/YouTube/B.C.&Lowy/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國當地時間11月22日晚間10點20分左右，馬里蘭州黑格斯敦一名叫做漢娜（Hannah Viverette）的女子正在家中練習舞蹈。過程中隱約聽到陽台門被打開的聲音，走上前關門的時候竟發現門後站著一名陌生男子，讓她當場嚇壞。

漢娜立刻質問對方身分，並請他馬上離開，沒想到該名男子還反問「妳不認識我嗎？我們不是朋友嗎？」還再三詢問漢娜是否真的想要他離開，最後看到漢娜跑到門口才終於自行離去，漢娜也馬上躲到鄰居家中報警。

因為漢娜平常有錄下練舞過程的習慣，正好拍下這驚悚瞬間，警方也藉著影片中的資訊循線逮捕一名名叫安奇（Angel Moises Rodriguez-Gomez）的36歲男子，安奇接受偵訊時佯稱自己是受到漢娜邀請才會到她家作客，但這個說法並不被採信。

漢娜接受媒體訪問時心有餘悸的表示，當晚安奇臉上帶著不懷好意的詭異笑容，雙手還放在外套口袋裡搓動，讓她非常確定「他是要來傷害我的！」她也透露自己經常在社區碰到安奇，雖然安奇總是站在遠處盯著她看，甚至做出不雅舉動，但她只覺得他是個怪人，並沒有太在意。

警方最後以「跟蹤罪」、「三級侵入民宅罪」、「二級傷害罪」以及「損害他人財物罪」的罪名起訴安奇，但他隨即獲得交保，這也讓漢娜十分擔心自己的安危。她認為這絕對不是安奇第一次犯下這種案件，呼籲社區裡有相同經驗的女性勇敢站出來，讓安奇能受到應有的懲罰。