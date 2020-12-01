大陸一隻名叫「可樂」的阿拉斯加雪橇犬，因為調皮搗蛋的逗趣行徑在抖音上爆紅，成為寵物界炙手可熱的網紅，未料飼主上周透過影片證實，可樂已在10月因心肌梗塞離世，消息傳出後讓所有粉絲相當痛心。

飼主於11月26日上傳一部影片，表示在10月21日凌晨3點左右，可樂突然嗷嗷慘叫，10秒過後開始大小便失禁，前後不到15分鐘就過世了，讓他們完全沒有時間反應。當時緊急將可樂送醫，獸醫判斷死因是心肌梗塞 。

飼主說，可樂從小就大小病不斷，還沒成為網紅前就花了人民幣8萬左右的醫藥費（約新台幣35萬），直到搬到農村生活後，每天在泥巴裡打滾的可樂才漸漸好轉，最後飼主更語帶哽咽和粉絲喊話「希望大家可以記住曾經有一隻小狗叫可樂，對不起了各位一直到現在才說…」場面令人鼻酸。

據了解，飼主領養可樂之後，因緣際會之下舉家搬到農村生活。飼主也開始經營名為「可樂不是哈士奇」的抖音帳號，紀錄可樂的日常。生性活潑好動的可樂超愛搗蛋，一下跑去池塘追鴨子，一下又衝到山上趕羊，種種失控舉動讓飼主經常在影片中崩潰大喊，也意外讓可樂在網路上爆紅，累積將近600萬名粉絲，未料過去搞笑有趣的畫面，如今已成追憶。