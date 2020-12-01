現在醫療進步，有許多疾病或傷口都可以透過手術來治療，不過有時候也不可避免會發生一些後遺症。美國一名女子小時候因為被狗咬傷臉部，所以進行了皮膚移植手術，沒想到長大後她的那塊皮膚卻逐漸變得暗沉，還長出了詭異的毛髮，讓她備感困擾。

水晶因為右臉頰會長出陰毛而向整型醫生求助(影片來源/YouTube/E! Entertainment)

根據外媒報導，這名女子水晶（Crystal Coombs）在9歲的時候被比特犬攻擊，右邊臉頰的肉直接被撕扯下來，家人見狀立刻將她送到醫院治療，整形外科醫生很快就替她進行皮膚移植手術，並從「鼠蹊部」取下一塊皮膚移植到水晶的臉上。

然而，這個決定卻讓未來的水晶備受困擾。青春期來臨時，那塊移植的皮膚顏色開始變得暗沉，甚至從中長出了一根根粗硬且有些捲曲的「陰毛」，水晶根本不記得醫生是否跟她說過會有這樣的後遺症，只能採取一些暫時性的手段，只要毛長出來就拿鑷子拔掉，並在上面敷檸檬，讓膚色可以稍微均勻一點。

不過，等到水晶結婚生下了女兒後，她又開始正視起自己臉上這塊異樣的皮膚，擔心自己的長相會讓女兒遭到同學嘲笑，於是她參加了真人秀節目《Botched》，尋求醫生的幫助。

在聽完水晶的故事後，其中一名整形醫生透露，通常都會選擇背部或腹部的皮膚來移植，選擇鼠蹊部其實相當罕見，不過也很慶幸當時醫生選擇皮膚移植，而不是直接縫補傷口，否則五官就可能會變形。

最後，水晶的重建手術非常成功，不僅臉部的膚色變得幾乎一致，右頰處也不再長出陰毛，讓她相當開心，「我的臉終於變得光滑、勻稱，而且不會再長毛了！」。