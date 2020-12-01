狗不只聰明又有靈性，甚至在最危急的一刻，願意犧牲自己救主人。大陸一名駕駛，日前在山區開車時，期間遇到一隻小黃狗，擋在路中間不肯離開，讓他無法再繼續往前開，豈料事後得知前方路況後，才知道小黃狗救了他一命。

博主《萌物小精靈》經常在微博貼出動物的影片，擁有43.9萬粉絲，日前分享一則網友投稿，當時駕駛開到山區，由於當天天氣不佳，不斷下著雨，因此地上全是泥濘，豈料行駛至一半時，路中間竟坐著一隻小黃狗，駕駛試圖按喇叭趕走小狗，但牠卻堅持不離開。

雙方經過幾番對峙後，小黃狗屁股仍不肯挪開，駕駛對於牠的行徑，感到非常困惑，只好改開另一條路，但事後意外得知，原來原先開的那一條路，前方路況發生坍方，也因小黃狗的攔阻，讓駕駛得以逃過一劫，直呼「感覺很慶幸，淚水止不住留下來！」。

不少網友感動的表示，「好有靈性的狗啊」、「狗果然是人類的好夥伴，就算有危險也要救人」、「牠根本就像在站崗，不讓人通行，避免遇難，但牠在那裡其實也很危險，希望牠之後有趕緊逃開」、「牠是流浪狗嗎？如果是的話，我願意收編牠，太窩心的毛小孩了」。