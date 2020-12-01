你可以不愛牠，但請不要傷害牠！國外一間動保團體日前收到有人棄養貓咪的通報，果然在現場發現一個保麗龍箱，裡面裝了一隻手腳都被捆綁住的小貓咪，只能發出虛弱的聲音求救，讓所有人看了都超心疼。好在貓咪經過細心的照料，已經恢復健康。

國外動保組織Pet's Family日前接到一名專門收垃圾的民眾通報，對方一邊哭一邊告訴他們有人把貓咪丟棄在某個郊區，希望他們立刻前往救援。趕到現場之後果真發現一個用黑色膠帶封住的保麗龍箱。

志工小心翼翼地打開箱子，沒想到映入眼簾的畫面卻讓他們當場嚇壞，可以看到一隻瘦到剩皮包骨貓咪無助的躺在裡面，手腳還被膠帶緊緊纏繞，完全無法動彈，皮膚的狀況也十分糟糕，儘管身體十分虛弱，貓咪還是用僅剩的力氣，轉頭向志工發出「喵喵聲」呼救。

志工將牠帶回醫院檢查後，發現貓咪全身長滿疥瘡，還餓了好幾天，所幸經過3天的細心的照顧，貓咪恢復狀況良好，每餐都胃口大開，吃的很開心，志工們也替牠取名叫Celo，準備陪牠展開新的貓生。除此之外，Pet's Family事後也透露，警方已經將棄養Celo的人逮捕歸案。