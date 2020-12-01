沒想到魚也會討摸摸！日本一名網友逛水族館，看到潛水員跳入水槽中，進行水底工程作業時，豈料期間竟衝來一隻褐石斑魚，原以為牠要搗亂，沒想到大魚竟趴在工作人員的腳邊，似乎正在撒嬌並討摸摸，有趣的畫面萌翻600多萬人。

網友@utagech在推特分享影片，當時一名潛水員進入水槽中，拉著管子進行水底工程，期間還可看到後面有一群魚優游，豈料一條褐石斑魚衝了過來，主動遊到潛水員員的旁邊，原以為牠是要來搗亂，沒想到大魚突然側身一躺，直接趴在潛水員的腳邊。

隨後潛水員便伸出手，撫摸褐石斑魚的鰭，而牠也彷彿像是一隻貓，乖乖的躺著任由潛水員摸，之後甚至舒服到靠在對方的腿上，久久不肯離開。不少網友直呼好萌，表示「牠的前世是貓吧」、「這一隻褐石斑魚是被貓附身了吧」、「原來魚也有想被摸的慾望啊」。

而實際上魚不只是為了討摸摸，由於潛水員每天會進入水槽中打掃，因此魚類並不怕潛水員，再者治療生病的魚時，牠們也會被觸碰，漸漸的也習慣被觸摸，當天褐石斑魚討摸摸，其實是為了讓潛水員幫忙牠清除身上的寄生蟲，儘管館內有飼養清潔魚，但其中有幾隻仍喜歡找潛水員幫忙清理。