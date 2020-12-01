現代有不少人都會養寵物來陪伴自己，但偶爾也會有不方便照顧毛小孩的時候，因此就會委託親近、可以信任的人幫忙，只不過有些事情最好還是事前講清楚，否則就可能鬧出大笑話！大陸一名飼主就把愛貓交給爸爸寄養，貓咪卻突然鬧絕食讓他非常擔心，但在看到爸爸傳來的照片後瞬間傻眼。

大陸一名網友日前把自家的愛貓暫時委託給爸爸幫忙照顧幾天，他帶了很多必需用品，包含飼料、貓砂等物到爸爸家，但爸爸似乎不太了解這些東西的使用方法，先是傳訊息問孩子要不要把飼料袋打開，接著就傳來了貓咪不吃東西的消息，讓飼主感到疑惑又擔心，詢問：「都是一樣的貓糧，怎麼不吃？」。

不過不久後他就收到爸爸傳來的照片，只見飼料碗中竟裝著滿滿的、名為「豆腐玉米」的貓砂，鐵籠底下本該倒進貓砂的地方反而被鋪上了一層飼料，待在鐵籠中的貓咪似乎也對這樣的情況很無奈，飼主看到後實在哭笑不得，直言：「牠是不吃（貓砂）呀」。

網友們看到照片後全都笑翻了，紛紛留言：「貓：這輩子沒這麼無語過」、「鏟屎的，我讓你先試吃一下」、「不只不想吃，還想拉碗裡」、「士可殺不可辱，餓死也不吃這個貓糧」、「貓感覺受到了侮辱」、「這還真的強喵所難」。