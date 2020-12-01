生命奇蹟！澳洲布里斯班一條地毯蟒蛇日前遭車撞，被送往當地的獸醫院治療，但最終仍不治身亡，但隨即也發現牠腹部有異狀，進行X光檢查後，發現裡面竟還有12顆蛋，獸醫師趕緊進行搶救，成功保住蛇蛋，讓不少網友直呼奇蹟。

Check out this X-ray! 🥚 Pitta the carpet python was hit by a car, and unfortunately didn’t make it. Thankfully, the... 由 Australia Zoo Wildlife Warriors 發佈於 2020年11月26日 星期四

環境保護組織「Australia Zoo Wildlife Warriors」在粉專分享照片，指一條被命名為「皮塔(Pitta)」的雌性地毯莫瑞蟒 (Carpet python)，日前不幸被車撞而受傷，隨即被送往昆士蘭州陽光海岸比爾沃的澳洲動物園醫院(Australia Zoo Wildlife Hospital)，但搶救無效身亡。

獸醫師隨後發現異狀，便對皮塔進行X光檢查，顯示牠的腹部裡有12顆蛋，趕緊進行搶救，成功將蛋取出，並放入孵化器中，預計蛇蛋將於明年1月26日前孵化，而小蛇破蛋後將會被野外，而成功救出蛇蛋的獸醫團隊也被眾人直呼英雄，粉專po文更是獲得4千多人按讚。

不少網友大讚「雖然蛇媽媽被有成功被救活，但起碼孩子們都保住了，獸醫團隊真的很了不起」、「希望蛇寶寶都能平安長大，替媽媽繼續活下去」。而地氈莫瑞蟒無毒，又被稱「地氈蟒」，是澳洲蟒科品種中分布最廣泛的一種，居住於雨林、沿海荒地等，通常以青蛙、蜥蜴、鳥類及小型哺乳動物為食。