有時候到海邊走走看看，很可能會發現一些意想不到的驚喜！英國一名男子日前到海灘遛狗時，突然發現一個外型奇特的骨骸，經過觀察後認為它的真實身分應該是「美人魚」，讓全村的人都又驚又喜！

Mystery remains washed up on beach likened to those of a mermaidhttps://t.co/SenTSrWzYd — The Sun (@TheSun) December 1, 2020

根據《太陽報》報導，38歲的班（Ben Landricombe）前陣子到位於德豐郡普利茅斯的珍妮克利夫海灘（Jennycliff Beach）遛狗，等到退潮時突然看見了一個詭異的東西，班上前一看，發現竟是一段骨骸，而且尾端還有類似「鰭」的構造，讓他第一直覺就認為這應該是一具美人魚的骨骸。

事後，班把這個發現帶去給朋友和鄰居看，大家對於骨骸的真實身分都摸不著頭緒，「整個漁村的人都不知道這是什麼」，甚至有不少人和班有著相同的看法，覺得這就是美人魚的骨骸沒錯，全村的人對於這項發現都感到相當興奮。

不過，中央蘭開夏大學（University of Central Lancashire）的考古學家詹姆士（James Morris）在看了照片後，卻認為這應該是山羊或綿羊的骨骸，但班不採信這樣的意見，他透露自己之後將會帶著這具神秘的骨骸進行專業的鑑定，來確認它到底是什麼生物。