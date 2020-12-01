不少人喜歡在自家陽台或頂樓種植物，不只能打發時間、培養興趣，甚至可以美化環境。日前一名網友提到，家中長輩在頂樓種了一盆植物，沒想到它發育太好，如今已經長到變成「一層樓高」的巨物，擔心30年老屋恐會支撐不住被壓垮，因此PO文詢問「家裡頂樓有這顆該怎麼處理」。

一名網友在PTT提到，30年前家人蓋了四層的透天厝，屋內都是父執輩在住，而在他出生後不久，家中長輩便在頂樓種樹，沒想到其中一個盆栽植物發育太好，每一年都不斷的長大，換了無數個大小的盆栽，最終連大的塑膠箱都裝不下了，1、2年前原PO將植物的原貌拍下，盆栽植物已長成大樹，高達有1層樓。

如今盆栽也裝不下，只能在植物底下墊薄薄一層鐵板，再舖上一些泥土，但由於頂樓下就是臥房及客廳，眼看樹越長越大，擔心樓板會支撐不住，曾向爸爸建議處理掉，但對方並不願意，原PO起初認為，植物生長環境的土很少，可能也活不久，沒想到1、2年過去竟還活著，讓他不知如何是好。

不少網友回應「我家以前也有類似，不要往牆外長都還好」、「可以賣掉，讓它可以活得更自在舒服，目前原po這不適合生長」、「都長大成精了，移走晚上自己走回來」、「根沒有長到樓地板裡面就沒關係，正常房屋結構沒那麼脆弱」、「一個盆栽養到變成這樣，也是很厲害」、「酒瓶蘭還蠻常見的，只是很少長得這麼大」。