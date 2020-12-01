日前，泰國一名漁夫到海邊散步時，發現一顆巨大的石頭被沖刷上岸，他立刻請人來幫忙一起搬回家，用火燒了一下石頭竟飄出陣陣「麝香味」，確認了它就是珍貴的「龍涎香」，目前已經有買家向漁夫聯繫，如果成功交易將有望賺進超過9千萬元，讓他一夜暴富。

這塊龍涎香很可能是有史以來發現過最大的龍涎香之一(影片來源/YouTube/AMARIN TVHD)

根據外媒報導，60歲的漁夫納里斯（Naris Suwannasang）日前前往那空是貪瑪叻（Nakhon Si Thammarat）的海灘邊散步，途中看見有幾塊看起來像是石頭的淺色物體被沖上岸，納里斯的直覺非常靈敏，覺得這些石頭很可能是要價不斐的「龍涎香」，因此立刻叫來了自己的表兄弟幫忙一起搬運；返家後，他們立刻拿出火燒了一下，果不其然飄出了陣陣「麝香味」，確認了這塊巨大的石頭就是龍涎香的事實。

納里斯透露，這塊龍涎香重達100公斤，很可能是有史以來發現過最大的龍涎香之一，已經有商人向他聯繫，並表示如果他的龍涎香經過專業檢驗後品質是最高級的，就會以每公斤96萬泰銖（約新台幣90.5萬）的價格買下，如果交易成功，納里斯將有望賺進9600萬泰銖（約新台幣9000萬）。

目前，納里斯仍在等待檢驗的結果，不過在此之前，他很怕風聲傳出去後，有人會來他們家偷竊龍涎香，因此打算到警局登記，確保自己的發現有留下紀錄。

據悉，龍涎香是由抹香鯨的消化系統所產生，擁有獨特的香味，在歷史上主要是拿來做為香水的「定香劑」，此物乾燥時可以發出持久的香氣，點燃後更是香味四溢，古代曾被當作寶物獻給皇帝，用作香料或藥材。