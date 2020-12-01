毛小孩對於眾多飼主來說，都是非常重要、像是家人一般的存在，因此當牠們生病、受傷或遇上危險的時候，飼主們都會非常緊張難受。澳洲一隻才9個月大的奶狗日前在家裡的庭院玩耍，沒想到竟遭蟒蛇攻擊，飼主聽見愛犬的求救聲後立刻徒手抓起蟒蛇猛甩，最終成功救回了心愛的狗狗。

飼主見愛犬遭到攻擊，竟徒手抓住蟒蛇狂甩，最終成功救回狗狗(影片來源/YouTube/Wolf Hope)

根據《每日郵報》報導，事件發生在昆士蘭的陽光海岸，當時才9周大的奶狗Jasper正走到家中的院子中上廁所，並且獨自找些樂子來玩，沒想到經過一處灌木叢時，卻突然有一隻埋伏在其中的地毯蟒快速地竄出，一口咬住了Jasper，並用身體緊緊纏繞著牠，Jasper根本無法動彈，只能不斷發出淒慘的哀號聲，向飼主們求救。

飼主聽見聲音立刻跑到院子查看情況，在發現Jasper被地毯蟒攻擊後，她先是拿起手上聖誕節包裝紙的紙捲拍打了一下蟒蛇，不過很快就察覺沒有任何幫助，情急之下，她只能徒手抓起蟒蛇的尾巴，提到空中不斷狂甩，最後終於成功救援愛犬。

從監視器畫面中可以看到，飼主把蟒蛇往遠處丟後就快速跑開，但那隻蟒蛇仍停在原地沒有離開，生死未知；但慶幸的是，Jasper僅受到了輕傷，健康狀況並無大礙。而影片曝光後，網友們都對這名女飼主的勇敢行為大力稱讚，「做得好，女士們！希望小狗狗也平安無事」、「過程一定很嚇人，真的太勇敢了！」、「勇敢的主人，我相信每個飼主都會做出一樣的行為」。