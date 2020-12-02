世界之大無奇不有！印度阿薩姆邦古瓦哈蒂（Guwahati）一間專門提供女性入住的旅館，上月30日竟有不速之客上門，老闆娘寶拉（Mousu​​mi Bora）表示，當時她正在沙發上休息，沒想到突然聽見底下傳來急促的喘氣聲，於是她便好奇的將沙發移開，沒想到印入眼簾的竟然是一隻獵豹，嚇得她落荒而逃，並報警求助。

根據《Daily Star》報導，旅館老闆娘寶拉是第一個發現獵豹的人，當時她聽到沙發底下傳來急促的喘氣聲，便好奇的移開沙發，「我還以為那是一塊斑點圖案的花布，差點就一把抓住牠的尾巴…」沒想到仔細一看竟然是一隻獵豹，嚇得她立刻拔腿就跑。

根據監視器畫面顯示，這隻獵豹早在凌晨時分就闖入旅館，接著受困在沙發下，直到寶拉發現牠後，嚇得將當時入住旅館內的15名女房客集合在同一間房，並將房門鎖上，避免獵豹闖入，並火速報警求助。

警方獲報後，立即偕同當地野生動物官員趕到旅館，整整耗費4小時才讓獵豹從沙發下鑽出，最後射擊鎮定劑飛鏢將其麻醉，儘管過程中牠曾試圖逃離，但隨著麻醉生效才終於鎮定下來。

獵豹後來被帶至阿薩姆邦動物園安置，待獸醫進行詳盡檢查並植入晶片追蹤後，就會將牠載至森林中重新野放。

A team comprising of officials of Assam State Zoo, Guwahati Wildlife Division & Territorial Division of Assam Forests & Environment Department,team of veterinary Doctors & Guwahati police successful rescued an Indian leopard which took shelter in hostel at Hengrabari pic.twitter.com/d3CWjPu2Cs — AIR News Guwahati (@airnews_ghy) November 30, 2020