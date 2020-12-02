毛小孩對飼主來說就像是家人一樣珍貴的存在，如果牠們發生意外，都會讓飼主非常焦急和難過。英國一名少女的愛犬，2周前在自家庭院玩耍時突然失蹤，經過調查才發現是被有心人士偷走。誇張的是，對方還在幾天後主動私訊少女，不但附上愛犬照片還嗆「誰叫你沒顧好」。

根據外媒報導，英國一名17歲的少女梅莉莎（Melissa Baylis）上個月21日放愛犬內莉（Nelly）在院子裡玩耍，數小時後發現內莉都沒有進屋，這才發現牠不見了。原本以為內莉是不小心從庭院柵欄跑出去，第一時間先在網路上貼出「尋狗啟事」，也拜託附近鄰居協尋。沒想到當她重新巡視現場時，發現院子裡的裝飾和寵物用品都有被人移動過的痕跡，這才意識到內莉應該是被偷走了。

#APPEAL | Police are appealing for information following the theft of a puppy from Tameside. At around 2.30pm on... 由 Greater Manchester Police 發佈於 2020年12月1日 星期二

傻眼的是，幾天後梅莉莎和媽媽收到一個陌生人發來的訊息，對方除了附上一張內莉的照片還表示「我當天下午散步時，發現了牠獨自待在庭院裡，所以我決定帶走牠，給牠一個更溫暖、更安全的家。」更嗆聲「就是有你們這種不負責任的主人，狗狗才會這麼孤單。我不會把牠還給你們，牠在我這裡過得更好！」

這則挑釁意味濃厚的訊息讓梅莉莎當場氣炸，但由於對方是用假帳號，無法掌握更多資訊，只能求助警方幫忙追查網路訊號位置，希望能盡快找到內莉，讓牠和家人早日團圓。