瑞典一名七旬婦人涉嫌將41歲兒子囚禁在公寓長達28年之久，直到她近日住院，親戚到她家中查看，才驚見婦人的兒子自12歲開始就再也沒有接觸外面的世界，且不只身體營養不良，甚至腿部長瘡、牙齒也幾乎全沒了，讓她驚呼「這駭人的情節就像恐怖電影裡一樣！」

綜合外媒報導，這位七旬婦人已在首都斯德哥爾摩被捕，據悉她的兒子自12歲後辦了退學就被囚禁在公寓中至今，長達28年的漫長歲月，直到一名女親戚於上月29日，趁著婦人入院的機會進屋查看，這才發現41歲的男子雙腿感染長瘡，不良於行，也幾乎沒有牙齒，語言能力有限。

該親戚向瑞典《快報》指稱，她多年來就覺得事有蹊蹺，從來都沒人聽過男子的聲音，直到她進屋後才被眼前的景象給嚇壞了，現場環境衛生惡劣，「到處都是垃圾、灰塵和尿液，空氣中瀰漫著腐爛的味道…就像恐怖片情節一樣！」最後她在屋子角落找到男子身影，但對方顯然相當害怕，最後她火速報警，男子也被送往醫院。

警方獲報後立即封鎖該間公寓進行調查，並將婦人逮捕到案，直指她涉嫌非法剝奪他人自由和嚴重傷害他人身體，但她否認犯行，目前尚不清楚她為何囚子的原因。