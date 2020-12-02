屏東縣佳冬鄉一名飼主先後養了5隻法國鬥牛犬，沒想到短短2年內，家裡遭眼鏡蛇兩度入侵，導致其中2隻法鬥為了保護主人，搏命力抗眼鏡蛇，接連喪命。唯一的黑色法鬥似乎「死不瞑目」，直到飼主親手為牠闔上雙眼，才安心離世。

經營農藥行的黃姓飼主一家，陸續飼養了5隻法鬥，其中老大姐MUMU在幾年後生下了LULU，沒想到去年某日聽到MUMU突然不斷驚聲吠叫，驚覺有異的他們便趕到客廳查看，才看見有一隻眼鏡蛇已翻肚陳屍在地上，且身上有犬齒咬傷的痕跡，現場卻不見MUMU。

夫妻倆擔心MUMU被咬傷，於是四處尋找，最後才在床底下發現奄奄一息的MUMU，和躲在一旁瑟瑟發抖的LULU，但MUMU已中蛇毒，夫妻倆只能眼睜睜看著牠斷氣。

至於LULU則疑似看見母親MUMU與眼鏡蛇大戰的過程，內心受到創傷而鬱悶不止，直到飼主再度找來年齡相仿的狗夥伴「妞妞」作伴，LULU才漸漸走出陰霾。

不料，飼主上週回家又發現眼睛蛇屍體，且未看見妞妞的身影，夫妻倆驚覺事情不對，最後找到妞妞時，牠已經氣絕身亡，且「死不瞑目」，直到飼主太太親手為牠闔上雙眼，才安心離世。

面對接踵而來的噩耗，黃姓飼主一家研判，應是隔壁荒地有眼鏡蛇出沒，再加上家中經營農藥行，客人常會進出，基於安全，他們曾在院子四周灑上石灰，並替鄰地除草，但依舊於事無補，擔心毒蛇害命，他們希望地主和政府單位協助處理，避免憾事再度重演。