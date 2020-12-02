許多人光鮮亮麗的外表下，卻隱藏了不為人知的壞習慣。一名洗車師傅昨（1）日在臉書上抱怨，表示一名外型亮眼的正妹來店裡洗車，沒想到一打開卻被裡面髒亂的程度給嚇傻，忍不住大嘆「解鎖新成就了」！

車內地毯和兒童座椅都發霉了。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

一名洗車廠師傅在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示昨天一名正妹來店裡洗車，原本心情很好，沒想到打開車門卻發現裡面狀況慘不忍睹，不僅地毯、兒童座椅都發霉，還到處都是不明的碎屑和垃圾，讓他處理前足足噴了半罐酒精消毒才敢開始施工，忍不住自嘲自己是「解鎖新成就」。

地上散落許多不明碎屑和檳榔渣。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

照片曝光後，車內髒亂的程度讓網友看了都難以置信，紛紛留言「這車是出土文物嗎？」、「確定是洗車嗎？應該是報廢吧是不是聽錯了啦」、「她是掉田裡？」、「沒說正妹我還以為是建築業的貨車」、「好噁，怎麼有辦法弄成這樣才送洗」、「安全座椅這麼髒還敢給小孩坐」、「你這樣不加價說不過去.... 」。

洗車師傅還從裡面挖出一堆垃圾。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

有同行就出面指出，女用車真的比男用車還髒「哈哈，我之前自己開洗車店，真的越漂亮的車主車越髒」、「很正常、年輕做過手工洗車。女人開的車很多的車內都是超驚悚」、「依照我做10年多的經驗...女用車多半都比男用車髒，鞋子衣服亂丟，我還遇過內褲、用過的衛生棉」。有趣的是還有網友聯想到之前立委高嘉瑜因為房間太亂引起的話題「車主是不是姓高」、「自從看過高女立委的閨房照後...我信嘞」。