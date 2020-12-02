騎車上路最怕遇到三寶駕駛，台灣社會也有「駕照用雞腿換的」這類嘲諷技能滿點的說法，狠酸駕駛人技術不佳或是法治觀念不足，而影響到其他用路人。日前就有一名女車主透露，當她回到停車場取車時，卻驚見有4台機車整齊劃一的斜停在「斜線停車格」內，讓她相當錯愕，不少網友看了地板上的白色標線也全笑翻了。

原PO日前在臉書社團《爆怨公社》PO出一張停車場照片，照片中可見，原PO當時準備前往停車場取車，而她的停車格旁邊正是「身心障礙者專用停車位」，因此兩個車格中間特別用斜線標線特別區隔開來，沒想到竟然有4台機車依照斜線方向，整齊劃一的斜停在斜線標線內，讓她十分震驚，無奈直呼「是我不懂還是他們不懂？這樣停車對嗎？還停的這麼整齊…」。

畫面曝光後網友全看傻了，哭笑不得的解釋「那個不是機車格...是給身障人士上下車的空間」、「那是給身障人士方便上下車的空間，所以才會畫斜線不給停車」、「這是障礙停車格的留餘空隙，因為障礙人士需要更多的空間放輔具，車門也要開到最大才能上下車啊，所以這是給停在該處車輛使用的空間啊，怎麼會想到那是機車停車格」；另外也有人建議「無障礙車位的斜線要畫密一點啦，那麼疏真的會有人誤以為是機車格」。

不少網友看了則一面倒痛批「這跟那些停在待轉區的汽車有87％像」、「是4個雞腿買來的4張駕照嗎」、「身障汽車格旁邊是腦殘機車格」、「機車表示：我要去抗議啦！摩托車格怎麼劃那麽小呀！」、「人是一種奇特的生物，沒人停就沒人停，一但有一個起了頭，就變成很自然的事情，這就是破窗理論」。