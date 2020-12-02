中文博大精深，妙不可言，不少外國人一致認為學習中文難度甚高，以繁體字而言，包括注音系統、音調以及一音多字或一字多義，對於外國人來說都是一大挑戰。不過就有網友不禁好奇，相較其他語言，中文究竟有何優勢？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（1日）在PTT「八卦板」以「中文比起其他語言的優勢是什麼？」為題，PO文指出，無論是繁體或是簡體中文，「最少就好幾千個，每個都要學、都要記，學習效率之低；反之，有些語言就觸類旁通，很容易上手…」讓他不禁好奇，「這麼難搞的語言，優勢是什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒有動詞變化 ，名詞陰性陽性，數字念法也容易理解」、「漢字是表意文字，文字本身訊息量多，就算不綁發音也能流傳」、「模糊，多歧義，讓人怎麼說都能圓回來」、「中文的順序不影響閱讀啊」。

其中眾人更一面倒點出中文「閱讀速度快」的優勢遠超其他語言，「中文的閱讀速度比英文快很多」、「閱讀快、用字省，標題就夠你劇透爆雷三部片，其他語言望塵莫及」、「閱讀東西超快，所以華人電影都一定有上字幕，話還沒講完字幕早就讀完了」、「文字看得比較快，英文要用讀的」、「中文只要2000-4000字，日文要近萬，更不用說字母語系的時態跟公母」、「有些遊戲如果同時出中英日版就很明顯了」。