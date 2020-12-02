明太祖朱元璋的一生充滿傳奇色彩，曾經在街邊乞討，也出家當過和尚，最後統一南方，北伐滅元，成為建立明朝的「開國皇帝」。除了驍勇善戰和擁有過人智慧，他殘暴的個性也非常出名，不過曾經有一名老婦當街對他破口大罵，沒想到朱元璋非但沒生氣，得知對方身分之後還立刻下跪道歉。

南漢王陳友諒當年看朱元璋的勢力不斷壯大，在西元1363年（元至正二十三年）出兵60萬大軍攻打，在鄱陽湖水上之戰時，朱元璋的船隻慘遭敵軍包圍，被陳友諒的部將逼迫自盡，朱元璋也在船艙中開始寫遺書，準備安排後事。

這時，跟隨他起兵的部將韓成卻出手阻止，表示他若死了整個軍隊將會群龍無首，要求和朱元璋交換服裝，自願當他的替身。因為2人有幾分神似，韓成就這樣成功假冒成朱元璋，和陳友諒談完條件後投江自盡，而朱元璋則趁著陳友諒打撈屍首的時候僥倖逃生。之後經過數天的大戰，朱元璋終於取得鄱陽湖水戰的勝利，成功稱帝。

但開國之後因為政務繁忙，讓朱元璋漸漸淡忘此事。某日他鑾駕出巡，突然有一名衣衫襤褸的老婦當街攔轎，對著朱元璋大罵「忘恩負義」，原本相當生氣的他將對方抓來問話，這才發現對方是韓成母親，立刻下跪請最罪，並下令追封韓成為安遠大將軍和高陽郡侯，讓韓成的兒子可以繼承爵位。也下令替韓成家人修建府邸和祠堂，讓韓成的媽媽可以搬進去頤養天年。據說南京長樂路有個叫「罵駕橋」的地方，就是為了紀念此事而得名。