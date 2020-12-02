9月13日出生的馬來貘寶寶「貘豆」一轉眼已經3個月大，身體上的花紋也開始出現變化，小時候的「花外套」已經逐漸消失，準備換上成年的「黑白泳裝」，游泳和潛水的技能也越來越純熟，讓園方和粉絲都十分興奮。

台北市立動物園的馬來貘寶寶貘豆第一次到戶外放風時，媽媽「貘芳」開心的立刻下水，還不斷用鼻子鼓勵貘豆，但貘豆卻站在岸邊不敢動，讓媽媽只好草草結束這短暫的泡水之旅。

貘豆經過勤奮練習，游泳和潛水的技能越來越純熟。（圖／台北市立動物園提供）

隔天保育員將水位降到40公分，貘豆終於拿出勇氣跟著媽媽一起下水走動，但沒過多久貘豆就在水池邊發抖，保育員見狀立刻將牠抱回室內並打開地熱保溫；在接下來幾天貘豆玩水時間慢慢加長，保育員也慢慢升高水池水位。逐漸熟悉水性貘豆，有時候沒跟上媽媽的腳步，還會抄近路直接躍入水中找媽媽。

貘豆的花外套漸漸消失，要開始換上黑白泳裝了。（圖／台北市立動物園提供）

貘豆剛下水還不太能掌控水的浮力及如何在水中保持平衡，有時候只有頭埋入水中，但身體大半還漂浮在水面上，但經過努力的練習，貘豆已經能慢慢從淺水區域練習潛水，進步到下水可以繞著媽媽游上幾圈。

對馬來貘寶寶來說，潛水和游泳的技巧是覓食及躲避敵人的必備求生技能，現在「貘豆」通過勤奮的練習，2項技能都已經很穩定了，讓保育員和媽媽都很欣慰。

如果氣溫在20度以下貘豆會躲在室內保溫，想看馬來貘寶寶的民眾要記得把握時間。（圖／台北市立動物園提供）

季節轉入冬，現在保育員每天下午2點30分到4點30分，會讓「貘豆」母子在室內和活動場間自由進出，但如果氣溫在20度以下，就會讓「貘豆」跟媽媽留在室內保溫，想看馬來貘寶寶特有的花紋千萬要把握時間！