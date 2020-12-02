貓的報恩！大陸貴州貴陽有一隻流浪貓，3年前溜進貴州省消防局，當時牠相當怕生，根本不敢靠近人，而消防員擔心牠餓壞，因此也輪流幫忙餵食，沒想到浪貓逐漸放下戒心，如今還會跟著消防員一起站崗，模樣非常可愛。

根據《梨視頻》報導，3年前一隻骨瘦如材的橘色流浪貓，跑進貴州省消防總隊訓練與戰勤保障支隊的局內，當時牠的個性膽小，害怕與他人接觸，而局內的消防員起初也未驅趕牠，就放任浪貓在局內走動，只要有食物就會餵牠吃，之後甚至演變成大家會自動自發的輪流餵牠。

而流浪貓也養成了習慣，假若肚子餓了，就會跑去找消防員討東西吃，他們也幫浪貓搭建暖窩，還準備貓碗，久而久之牠也開始與消防員親近，只要看到穿著隊上制服的人，流浪貓就不害怕，甚至還敢主動靠近，但若遇到未穿制服的外人，牠就會馬上逃開。

消防員表示「我們也是最近才發現，牠喜歡跟大家一起站崗，這感情不是1、2天就培養得起來的，現在基本上牠每天都陪站崗」，流浪貓彷彿懂得報恩，每天只要有消防員站崗，牠就會乖乖的趴在崗位旁守著。不少網友直呼「貓：人太多我也認不過來，認衣服吧」、「看這一隻大橘貓的體型，消防大哥們肯定很用心」。