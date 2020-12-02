流浪狗若溜進賣場休息，通常都會被工作人員驅趕。菲律賓有一名網友，日前與家人至賣場購物，期間看到一隻流浪狗出沒，大剌剌的躺在賣場大廳睡覺，隨即保全也過來處理，豈料他並未驅趕流浪狗，反而蹲下身來撫摸牠，之後以攙扶的方式帶牠離開，讓12萬名網友直呼好窩心。

菲律賓網友凱倫堡（Jan Mart Calimpong）與家人到維斯塔購物中心(Vista Mall Taguig)逛街，期間看到一隻流浪狗闖入，彷彿把賣場當成自己的家，直接躺在大廳翻肚休息，一旁民眾也趕緊通報保全，而保全出現後，並未嚴厲的驅離，而是蹲下來撫摸流浪狗，之後牽起牠的前肢，一步一步的帶牠離開。

保全溫暖的舉動，也獲得眾人掌聲，凱倫堡將影片上傳至臉書後，表示「商場內的保全們做得很好，儘管狗是偷溜進來的，但我很開心看到，牠並未受到嚴厲的驅趕，相反的，保全還護著牠走，就像是他們養的寵物一樣」，也引起當地媒體關注。

Wow, may work na si dog-dog. 😍🐶😍🐶 由 Jan Mart Calimpong 發佈於 2020年11月23日 星期一

實際上這一隻流浪狗並未被趕出賣場，高層主管得知後，發現牠彷彿把購物中心當成自己的家，因此決定提供流浪狗一個專屬職位，並被命名為「Dogdog」，成為商場內的保全之一，以後也不用再流浪，其中購物中心的保全隆美爾(Rommel Francisco)和狄安(Dionne Crisostomo)都非常愛狗，對新成員浪浪也寵愛有加。

保全瑞可(Rico Bucan)表示，「只要有保全出去巡邏，牠都會跟在旁邊，是一隻非常溫馨的小狗，儘管牠是否能勝任保全一職有待觀察，但可以確定的是，牠在我們的照料下，一定能獲得良好的照顧」，而購物中心收編流浪狗的舉動，不僅是美事一件，也意外成為宣傳，如今「Dogdog」更是商場的活招牌，不少愛狗的顧客也會來看望牠。