大貓熊寶寶「圓寶」越長越大，活潑好動的牠，對於任何事也充滿好奇，先前還跑到玩伴「水盆君」身上，試圖要翻跟斗，沒想到一個沒站穩，一整個「綜藝摔」跌趴在地上，隨後保育員也試著讓牠學習報數，「圓寶」不斷發出奶音模仿，讓人聽了一秒融化。

大貓熊寶寶「圓寶」不只調皮，甚至很愛搶鏡。(影片來源/youtube/臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園在youtube頻道上傳「圓圓的二寶成長日記」，只見「圓寶」先是找水盆君玩耍，原本想要翻跟斗，沒想到一不小心就跌下來，呈現頭著地的尷尬模樣，隨後試圖想撐起身體，又因力氣不夠在地上狂掙扎，好不容易起身再爬一次，沒想到又是同一個角度摔下來，之後側身一躺直接放棄。

醫師在幫大貓熊寶寶「圓寶」進行聽診。(圖/臺北市立動物園提供)

「圓寶」之後還接受數字口號訓練，牠窩進保育員「彪哥」懷裡，跟著他喊1、2、1、2，超萌奶音讓人聽了瞬間被萌翻，隨後牠又被放回室內休息，只見牠坐在地上抓癢時，期間發現攝影鏡頭，沒想到牠直接衝過去搶鏡，畫面全被「圓寶」的臉占滿。

「圓寶」回到戶外玩耍時，馬上衝到自己的秘密基地裡，全身玩得髒兮兮的，再次發現攝影機後，又朝著鏡頭衝過去，彷彿知道自己是動物園明星，每一刻都要吸引觀眾目光。不少網友笑著說「我們的圓寶快變數學小神童了，果然是彪拔教導有方啊」、「好喜歡看圓寶綜藝摔啦！」。